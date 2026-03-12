QUALIFICATIONS MONDIAL 2026 : Les Lionnes s’inclinent face à l’armada américaine (46-110) à San Juan

Sans surprise, les Lionnes du Sénégal ont subi la loi des États-Unis 110-46 ce mercredi 11 mars 2026 au Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, lors du premier match du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2026, prévue en septembre à Berlin.

C’est une correction sévère qu’ont subie les Lionnes : 64 points d’écart, sans discussion possible. Dans cette victoire écrasante, Caitlin Clark a brillé lors de ses 20 premières minutes, terminant avec 17 points et 12 passes décisives, en réussissant 4 tirs à trois points. Un retour tonitruant pour la star de l’Indiana Fever, absente des terrains depuis 239 jours. Rhyne Howard a été la meilleure marqueuse avec 21 points, tandis qu’Angel Reese a capté 8 rebonds et que Paige Bueckers a ajouté 9 points et 3 passes décisives lors de leur première apparition sous le maillot américain.

En quatre confrontations officielles depuis 2010, les Américaines n’avaient jamais perdu face au Sénégal, s’imposant à chaque fois avec un écart moyen de plus de 50 points.

Côté sénégalais, le sélectionneur Cheikh Sarr avait aligné des joueuses comme Victorine Thiaw, Sabou Guèye, Yacine Diop, Ndioma Kane et Néné Awa Ndiaye, insuffisantes pour contenir la machine américaine.