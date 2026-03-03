Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications


Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications
La Fédération sénégalaise de Basket-Ball a publié la liste des 18 joueuses présélectionnées en vue du tournoi qualificatif à la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Cette compétition décisive se tiendra du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico, aux États-Unis. Pour cette première grande échéance de l’année, le sélectionneur national, Cheikh Sarr, a choisi de s’appuyer sur un groupe largement inspiré de l’effectif ayant disputé l’Afrobasket 2025, misant ainsi sur la continuité et l’expérience.

Parmi les joueuses convoquées figurent plusieurs cadres et talents confirmés, appelés à porter les ambitions du Sénégal sur la scène internationale. En complément de cette liste, Ramatoulaye Sy (Jeanne d’Arc) et Codou Diop (GBA) sont invitées à prendre part au stage de préparation afin d’élargir le groupe et renforcer la concurrence.

Le regroupement est fixé au 3 mars 2026 au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Ce stage s’annonce déterminant pour peaufiner les automatismes et évaluer l’état de forme des internationales avant un tournoi qualificatif crucial. Les Lionnes entendent ainsi défendre le prestige du basketball féminin sénégalais et décrocher leur billet pour le Mondial 2026, avec l’ambition de confirmer leur statut parmi les grandes nations africaines.
Autres articles
Mardi 3 Mars 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu

24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu - 01/03/2026

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56)

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56) - 01/03/2026

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2)

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2) - 01/03/2026

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66)

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66) - 28/02/2026

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions - 28/02/2026

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message - 28/02/2026

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police - 27/02/2026

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus ! - 27/02/2026

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction - 27/02/2026

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80)

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80) - 26/02/2026

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin - 26/02/2026

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre - 26/02/2026

La France représentée au

La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba - 26/02/2026

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar - 24/02/2026

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid - 23/02/2026

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise - 22/02/2026

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise - 22/02/2026

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire - 22/02/2026

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe)

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe) - 22/02/2026

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko - 21/02/2026

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès - 21/02/2026

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM !

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM ! - 18/02/2026

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial - 18/02/2026

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination »

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination » - 18/02/2026

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid - 17/02/2026

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman " L’Équilibre du Cœur", lors de la Saint Valentin - 15/02/2026

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle…

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle… - 15/02/2026

Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois

Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois - 14/02/2026

"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève - 13/02/2026

Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur

Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur - 13/02/2026

RSS Syndication