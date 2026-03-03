Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications

La Fédération sénégalaise de Basket-Ball a publié la liste des 18 joueuses présélectionnées en vue du tournoi qualificatif à la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Cette compétition décisive se tiendra du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico, aux États-Unis. Pour cette première grande échéance de l’année, le sélectionneur national, Cheikh Sarr, a choisi de s’appuyer sur un groupe largement inspiré de l’effectif ayant disputé l’Afrobasket 2025, misant ainsi sur la continuité et l’expérience.



Parmi les joueuses convoquées figurent plusieurs cadres et talents confirmés, appelés à porter les ambitions du Sénégal sur la scène internationale. En complément de cette liste, Ramatoulaye Sy (Jeanne d’Arc) et Codou Diop (GBA) sont invitées à prendre part au stage de préparation afin d’élargir le groupe et renforcer la concurrence.



Le regroupement est fixé au 3 mars 2026 au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Ce stage s’annonce déterminant pour peaufiner les automatismes et évaluer l’état de forme des internationales avant un tournoi qualificatif crucial. Les Lionnes entendent ainsi défendre le prestige du basketball féminin sénégalais et décrocher leur billet pour le Mondial 2026, avec l’ambition de confirmer leur statut parmi les grandes nations africaines.