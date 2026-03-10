Ligue des champions : une soirée de chocs pour lancer les huitièmes de finale ce mardi

Les huitièmes de finale de la prestigieuse UEFA Champions League débutent ce mardi avec plusieurs affiches de haut niveau au programme. Cette première manche promet déjà du spectacle entre grandes écuries européennes déterminées à prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale.



La soirée s’ouvrira à 18h45 avec une rencontre très attendue entre le club turc Galatasaray et les Anglais de Liverpool FC . Dans l’ambiance toujours bouillante d’Istanbul, les Reds tenteront d’imposer leur expérience européenne face à une équipe de Galatasaray connue pour sa combativité à domicile.



Trois autres affiches sont prévues à partir de 21h00. Les Italiens de Atalanta BC recevront le géant allemand FC Bayern Munich dans un duel qui s’annonce très offensif. Le club bavarois, habitué aux grandes soirées européennes, cherchera à faire parler son expérience face à une formation italienne réputée pour son jeu intense.



Au même moment, les Espagnols de Atlético de Madrid croiseront le fer avec les Anglais de Tottenham Hotspur . Cette confrontation s’annonce tactique entre deux équipes solides défensivement et capables de faire la différence sur des détails.



Enfin, l’un des chocs les plus attendus de la soirée opposera Newcastle United au géant catalan FC Barcelona . Pour les Magpies, il s’agira d’un grand test face à l’un des clubs les plus titrés du football européen.