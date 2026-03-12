Conflit au Moyen-Orient : L’Iran renonce à sa participation au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis

En pleine guerre contre les États-Unis et Israël, qui a déjà fait des milliers de morts sur le sol iranien, Téhéran franchit un cap symbolique : le pays ne participera pas au Mondial organisé en Amérique du Nord.

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes conjointes sur plusieurs villes iraniennes, tuant notamment le guide suprême Ali Khamenei. En réponse, l’Iran a déclenché une vague massive de représailles par missiles et drones, ciblant Israël mais aussi les bases militaires américaines disséminées dans neuf pays de la région.

Un conflit brutal, qui s’inscrit lui-même dans la continuité d’une première guerre de douze jours menée en juin 2025.

C’est dans ce contexte de guerre ouverte que le ministre iranien des sports, Ahmad Doyanmali a officialisé ce mercredi le retrait de son pays de la Coupe du Monde 2026. Sa déclaration est sans ambiguïté : « Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre dirigeant, il n’y a aucune condition à notre participation à la Coupe du Monde. »

Le ministre a également invoqué le lourd bilan humain du conflit pour justifier cette décision. « Nous avons subi deux guerres en huit ou neuf mois, et plusieurs milliers de nos citoyens ont été tués. Par conséquent, il nous est impossible de participer à un tel événement », a-t-il déclaré.