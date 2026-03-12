Conflit au Moyen-Orient : L’Iran renonce à sa participation au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis


Conflit au Moyen-Orient : L’Iran renonce à sa participation au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis
En pleine guerre contre les États-Unis et Israël, qui a déjà fait des milliers de morts sur le sol iranien, Téhéran franchit un cap symbolique : le pays ne participera pas au Mondial organisé en Amérique du Nord.
 
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes conjointes sur plusieurs villes iraniennes, tuant notamment le guide suprême Ali Khamenei.  En réponse, l’Iran a déclenché une vague massive de représailles par missiles et drones, ciblant Israël mais aussi les bases militaires américaines disséminées dans neuf pays de la région.  
Un conflit brutal, qui s’inscrit lui-même dans la continuité d’une première guerre de douze jours menée en juin 2025.
 
C’est dans ce contexte de guerre ouverte que le ministre iranien des sports, Ahmad Doyanmali a officialisé ce mercredi le retrait de son pays de la Coupe du Monde 2026. Sa déclaration est sans ambiguïté : « Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre dirigeant, il n’y a aucune condition à notre participation à la Coupe du Monde. »
 
Le ministre a également invoqué le lourd bilan humain du conflit pour justifier cette décision. « Nous avons subi deux guerres en huit ou neuf mois, et plusieurs milliers de nos citoyens ont été tués. Par conséquent, il nous est impossible de participer à un tel événement », a-t-il déclaré.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
QUALIFICATIONS MONDIAL 2026 : Les Lionnes s’inclinent face à l’armada américaine (46-110) à San Juan

QUALIFICATIONS MONDIAL 2026 : Les Lionnes s’inclinent face à l’armada américaine (46-110) à San Juan - 12/03/2026

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE FÉMININE 2026 : LE SÉNÉGAL AFFRONTE LES USA

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE FÉMININE 2026 : LE SÉNÉGAL AFFRONTE LES USA - 11/03/2026

MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC »

MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC » - 10/03/2026

Ligue des champions : une soirée de chocs pour lancer les huitièmes de finale ce mardi

Ligue des champions : une soirée de chocs pour lancer les huitièmes de finale ce mardi - 10/03/2026

Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour

Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour - 10/03/2026

Mercato - El Hadji Malick Diouf dans le viseur des Blues : Chelsea lorgne sur le latéral sénégalais

Mercato - El Hadji Malick Diouf dans le viseur des Blues : Chelsea lorgne sur le latéral sénégalais - 10/03/2026

Premier League/ Ismaela Sarr manque de réaliser un triplé à cause d’un hors-jeu du…nez face Tottenham

Premier League/ Ismaela Sarr manque de réaliser un triplé à cause d’un hors-jeu du…nez face Tottenham - 07/03/2026

Huit mois sans salaire : la Fédération libyenne confirme les impayés d’Aliou Cissé

Huit mois sans salaire : la Fédération libyenne confirme les impayés d’Aliou Cissé - 05/03/2026

Mondial FIBA féminine 2026: les lionnes entament leur 2eme jour de galop en confiance

Mondial FIBA féminine 2026: les lionnes entament leur 2eme jour de galop en confiance - 04/03/2026

Mondial 2026 : Abdoulaye Thiam annonce 45 accréditations pour le Sénégal et impose une caution de 1,5 million FCFA par personne

Mondial 2026 : Abdoulaye Thiam annonce 45 accréditations pour le Sénégal et impose une caution de 1,5 million FCFA par personne - 03/03/2026

Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications

Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications - 03/03/2026

24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu

24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu - 01/03/2026

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56)

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56) - 01/03/2026

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2)

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2) - 01/03/2026

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66)

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66) - 28/02/2026

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions - 28/02/2026

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message - 28/02/2026

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police - 27/02/2026

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus ! - 27/02/2026

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction - 27/02/2026

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80)

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80) - 26/02/2026

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin - 26/02/2026

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre - 26/02/2026

La France représentée au

La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba - 26/02/2026

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar - 24/02/2026

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid - 23/02/2026

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise - 22/02/2026

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise - 22/02/2026

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire - 22/02/2026

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe)

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe) - 22/02/2026

RSS Syndication