BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56)

Au terme d’une deuxième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027 riche en émotions, les Lions du Sénégal ont conclu leur campagne sur une victoire face à la République Démocratique du Congo (75-56), ce dimanche 1er mars 2026 au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. Un succès crucial pour les hommes du sélectionneur Ngagne Desagana Diop, devant leur public, dans un match au parfum de qualification.

Battus dès la première journée par la Côte d’Ivoire (80-90), les Lions avaient rebondi avec autorité le samedi en écrasant Madagascar 99-66, grâce notamment à un Brancou Badio inspiré (21 pts, 5/10 à trois points) à la menée du jeu. La défense sénégalaise avait alors fait la différence, forçant 20 balles perdues et captant 32 rebonds défensifs. Ce sursaut avait relancé les

Face aux Léopards congolais qui avaient été humiliés (96-59) la veille par la Côte d'Ivoire, le Sénégal a livré une prestation solide pour décrocher sa deuxième victoire du tournoi. Brancou Badio, Jean Jacques Boissy et Gora Camara ont tenu leur rang, portés par un Marius Ndiaye en feu.

Cette victoire permet au Sénégal de poursuivre sa quête d’une sixième participation à une phase finale de Coupe du monde, après ses présences en 1978, 1998, 2006, 2014 et 2019. Avec deux victoires en trois matchs dans cette fenêtre, les Lions restent en lice pour arracher l’un des cinq billets africains pour le Qatar 2027.