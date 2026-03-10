Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour


Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour
Le sélectionneur national, Cheikh Sarr, a levé le voile sur la liste définitive des 12 «Lionnes» qui représenteront le Sénégal lors du tournoi qualificatif à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera à Porto Rico du 11 au 17 mars.
 
Pour ces éliminatoires, le technicien sénégalais a largement fait confiance à l’ossature de l’équipe ayant brillé à l’Afrobasket féminin 2025. À noter toutefois que Mame Khoudia Fall est la seule joueuse locale retenue, signe de la forte internationalisation de l’équipe. La capitaine Yacine Diop mènera le groupe, épaulée par l’intérieure Victorine Thiaw et l’expérimentée Néné Awa Ndiaye. Le reste de la sélection comprend Sabou Ndiaye Gueye, Ndioma Kane, Lena Timera, Fatou Pouye, Mathilde Aïcha Diop, Khadija Faye, Sokhna Ndiaye et Aminata Ly.
 
Après un stage de préparation à Dakar, où 18 joueuses avaient été présélectionnées, le groupe a été réduit à 13 puis à 12 joueuses avant le départ pour Porto Rico. La jeune meneuse Marie Diamé (17 ans) n’a finalement pas été retenue. Les Lionnes ont quitté Dakar samedi à 23 heures pour un long voyage via Paris et Atlanta, avant d’arriver lundi à San Juan, prêtes à défendre leurs chances.
 
Le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de géants du basket féminin comme les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et le pays hôte, Porto Rico. Trois places seront attribuées pour la Coupe du monde qui se tiendra à Berlin du 4 au 13 septembre.
Mardi 10 Mars 2026
