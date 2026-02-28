2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66)

Après leur faux pas initial, les Lions ont parfaitement réagi en écrasant Madagascar (99-66), lors de la 2e phase des éliminatoires du Mondial FIBA Qatar 2027.



Le Sénégal a remporté le premier quart-temps (22-19) sans pour autant totalement maîtriser les débats. Les Lions ont affiché de l’intensité défensive, mais ont encore montré du déchet dans l’adresse à trois points. Malgré ces imperfections, ils ont su conserver l’avantage grâce à une meilleure présence dans la raquette et une défense agressive.



Le deuxième quart-temps a marqué un véritable tournant dans le match. Les hommes de Desagana Diop ont haussé le ton, imposant un rythme plus soutenu et multipliant les récupérations de balle. Plus appliqués offensivement et solides derrière, ils ont creusé un écart conséquent pour rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 54-31.



En seconde période, les Lions ont géré leur avance avec sérieux, maintenant la pression jusqu’au coup de sifflet final pour s’offrir une large victoire (99-66), rassurante tant sur le plan collectif qu’individuel.



Le Sénégal devra confirmer cette belle réaction dès demain lors du dernier match face au Congo, un rendez-vous décisif pour la suite des qualifications.