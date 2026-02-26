Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin


Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin
Le très attendu combat entre Reug Reug et Boy Niang 2 se tiendra finalement le 7 juin 2026. L’information a été confirmée par le promoteur Makane Mbengue, évoquant la décision de la Fédération Sénégalaise de Lutte, lors d’un échange téléphonique avec Babacar Ndiome, animateur de lutte à Dakaractu.
Initialement prévu le 7 mai 2026, le combat a été reporté en raison de la proximité avec la fête de Tabaski. La nouvelle date arrêtée est désormais le 7 juin 2026. Interpellé sur la possibilité pour Reug Reug de disputer des combats en MMA durant cette période, le promoteur s’est montré catégorique. « Cela ne me regarde pas. Ma seule préoccupation est qu’on me livre mon combat. Puisque la Fédération a donné une date, que les deux lutteurs combattent et qu’on en finisse pour de bon ! Cela a duré presque deux ans », a-t-il déclaré.
Gaston Production compte deux grandes journées à l’affiche, dont celle du 26 juillet avec le combat opposant Zarco à Jackson.
Après près de deux années d’attente, le duel Reug Reug – Boy Niang s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de la saison de lutte.
Jeudi 26 Février 2026
