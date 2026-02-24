2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar

Alain Bonang

L’équipe nationale masculine de Basketball aborde un tournant important de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2027. Au stadium Marius Ndiaye, les Lions disputeront du 26 février au 1er mars une étape déterminante dans la course aux cinq tickets africains pour le Mondial prévu au Qatar.Sous la direction du sélectionneur Ngagne Desagana Diop, le groupe a effectué sa première séance de préparation ce lundi dans une salle rénovée, dotée d’un parquet flambant neuf. Le technicien sénégalais a fait le choix de la stabilité en reconduisant l’ossature de l’équipe médaillée de bronze à l’Afrobasket 2025 en Angola, tout en apportant quelques ajustements ciblés.Babacar Sané signe ainsi son retour après son absence de dernière minute lors de la précédente campagne continentale. Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo réintègrent également l’effectif. Le jeune Kara Sène poursuit son intégration progressive chez les A, tandis que le pivot de 2,13 m Aziz Bandaogo vient renforcer le secteur intérieur.Logés dans la poule B, les Lions affronteront successivement la Côte d’Ivoire jeudi (21h), la République démocratique du Congo samedi, puis Madagascar dimanche (21h), avec l’ambition de faire le plein à domicile et de poser les bases d’une qualification mondial 2027 au Qatar.