24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu


Limogé de Rennes début février, Habib Beye a signé dimanche sa première victoire sur le banc marseillais. L’OM a renversé Lyon (3-2) dans un Vélodrome en feu, pour le vrai baptême du feu d’un enfant du club.
 
 
l y a trois semaines, Habib Beye était sans club. Écarté du Stade Rennais après quatre défaites consécutives, il n’imaginait probablement pas rebondir aussi vite et dans un tel écrin. Nommé le 18 février pour succéder à De Zerbi dans un club en pleine tempête institutionnelle, l’ancien capitaine phocéen (2003-2007) avait hérité d’un vestiaire fragilisé et d’un premier match catastrophique à Brest (0-2).
 
Ce dimanche lors de la 24e journée de ligue 1 Dimanche, c’était une autre histoire.
Malgré l’ouverture du score précoce de Tolisso (3e), l’OM a renversé la situation pour s’imposer 3-2, avec notamment Aubameyang double buteur qui scelle l’issue de la rencontre à la  90e minute. Lyon avait double mise 1-2 via Himbert (76e), mais Marseille trouvait les ressources pour arracher le but de la victoire.
 
Pour Beye, ce succès a une saveur particulière. Lui qui connaît mieux que quiconque le poids de ce maillot, sait ce que représente une victoire ici. « Il n’y a pas de peur, il y a de l’excitation », avait-il glissé en conférence de presse. Les faits lui ont donné raison.
 
Au classement, l’OM revient à deux points du podium. Et mercredi, c’est Toulouse en quart de finale de Coupe de France.
 
Alain Bonang 
