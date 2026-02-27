UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !


UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA a livré son verdict, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les affiches sont de toute première qualité. Huit duels au sommet qui promettent des soirées européennes inoubliables.

 

Le choc le plus attendu oppose sans doute le Real Madrid à Manchester City, une affiche devenue presque un classique de la compétition ces dernières années. Les Merengues, recordman du titre, défieront les Citizens dans ce qui s’annonce comme un duel de titans.

De son côté, le PSG retrouve Chelsea, une opposition franco-anglaise qui rappelle de grands souvenirs européens. Les Parisiens, toujours en quête d’un premier sacre continental, devront se méfier des Blues.

Côté Premier League, Newcastle United défie le FC Barcelone dans ce qui constitue probablement le baptême du feu européen à ce niveau pour les Magpies, face à un Barça en pleine reconstruction.

 

Liverpool et Galatasaray s’affrontent dans un duel qui sent la poudre, tandis que l'Atlético Madrid croise Tottenham dans un derby ibérico-londonien aux allures de piège.

 

En Bundesliga, Bayer Leverkusen accueille Arsenal, deux équipes au jeu séduisant qui promettent un football offensif. Atalanta défie le Bayern Munich dans un match où les Bergamasques auront fort à faire face au géant bavarois.

 

Enfin, la surprise Bodø/Glimt, club norvégien, tentera l’exploit face au Sporting CP dans ce qui constitue le choc des outsiders de ce tableau.

Vendredi 27 Février 2026
