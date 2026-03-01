Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2)

Il avait promis une équipe conquérante. Il a tenu parole. Pour son premier Olympico sur le banc du Vélodrome, Habib Beye a offert à ses supporters exactement ce qu’ils attendaient : une victoire arrachée au courage, construite sur les cendres d’un scénario deux fois défavorable. L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir, au terme d’un match qui restera longtemps dans les mémoires.







Tout avait pourtant si mal commencé. Dès la 3e minute, Corentin Tolisso glaçait l’enceinte phocéenne d’une frappe autoritaire, imposant d’emblée le tempo lyonnais. Le Vélodrome, pourtant bouillant, avait retenu son souffle. Beye, le visage fermé en bord de touche, cherchait ses réponses.







C’est à la reprise que le coach sénégalais a trouvé les siennes. Remplaçant au coup d’envoi, Igor Paixão a permis au club phocéen de revenir dans la rencontre. D’une frappe lointaine à la 53e minute, il a trompé Dominik Greif, qui n’a pu empêcher le ballon de finir au fond des filets. Le Vélodrome explosait enfin. La machine marseillaise était relancée.







Mais Lyon, loin d’être résigné, a cru faire le plus dur. À la 76e minute, R. Himbert redonnait l’avantage aux Gones, replongeant le stade dans l’angoisse. Deux fois menés, les Phocéens auraient pu craquer. Ils ont préféré puiser dans leurs ressources mentales pour entamer la "remontada".







Et c’est là que Pierre-Emerick Aubameyang est entré dans sa légende marseillaise. D'abord, il transformait un penalty avec sang-froid pour égaliser une deuxième fois. Puis, dans un Vélodrome en fusion, il surgissait pour inscrire un doublé libérateur, offrant à l’OM une victoire 3-2 qui en dit long sur l’état d’esprit d’un groupe en voie de reconstruction. Son doublé, précieux entre tous, a puni un Lyon pourtant réaliste et a scellé l’union sacrée entre le public et ses héros du soir.







Au classement, cette victoire permet à l’OM de revenir à deux points de Lyon, troisième, et de relancer une course à l’Europe qui semblait s’emballer dans le mauvais sens. La lutte pour la Ligue des Champions est plus ouverte que jamais, et Marseille y est de retour.

