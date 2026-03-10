Mercato - El Hadji Malick Diouf dans le viseur des Blues : Chelsea lorgne sur le latéral sénégalais

Le marché anglais s’agite autour du nom de El Hadji Malick Diouf . À seulement 21 ans, le latéral gauche sénégalais de West Ham United s’impose comme un joueur clé et attire désormais l’attention de Chelsea FC .



Recruté l’été dernier en provenance du SK Slavia Prague pour près de 22 millions d’euros, Diouf a franchi un cap impressionnant. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 23 matches de Premier League, 21 titularisations et cinq passes décisives. Sa performance sur le terrain a confirmé sa régularité, faisant de lui l’un des latéraux les plus fiables de la division.



Champion d’Afrique avec le Sénégal , Diouf a su se distinguer dans plusieurs rendez-vous cruciaux, renforçant sa réputation de joueur capable de briller sous pression. Chelsea, en quête de solutions défensives, surveille donc de près son évolution.



Toutefois, la situation délicate de West Ham United pourrait peser lourd. Englué dans la lutte pour le maintien, le club londonien pourrait être contraint de se séparer de certains cadres en cas de relégation. Dans ce scénario, El Hadji Malick Diouf se retrouverait au cœur des convoitises sur le marché anglais, avec Chelsea en tête de file.

