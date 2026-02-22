Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise

Le football professionnel sénégalais est frappé par un drame. El Hadji Youssou Diouf, joueur de l’AS Saloum, est décédé ce jour à Thiès, a annoncé la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP).



Le joueur avait pris part à la rencontre de la 16e journée du championnat opposant l’Amitié FC à l’AS Saloum. Entré en jeu, il a disputé environ vingt minutes avant d’être remplacé en cours de match.

Selon les informations communiquées par la Ligue, le joueur a été victime d’un malaise après le coup de sifflet final, alors qu’il se trouvait sur le banc de touche. La LSFP précise qu’il n’était pas en situation de jeûne au moment des faits.



Dans son communiqué, l’instance dirigeante a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à ses coéquipiers ainsi qu’aux dirigeants et supporters de l’AS Saloum. Elle indique par ailleurs qu’elle suivra avec attention les circonstances de ce drame en collaboration avec les autorités compétentes.