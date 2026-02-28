18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message

C’est dans une atmosphère déjà lourde de tension que la justice marocaine a rendu son verdict contre 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat après la finale de la CAN 2025. Poursuivis pour entre autres hooliganisme des actes incluant violences, dégradations d’installations sportives,ces fans ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, assorties de fins financières après un procès fortement médiatisé. La Fédération sénégalaise de football (FSF) et des collectifs citoyens ont dénoncé un jugement « disproportionné » et injuste, tandis que des voix politiques à Dakar appellent à une intervention diplomatique pour obtenir leur libération ou un transfert de peine au Sénégal.



Face à cette crise qui secoue le football sénégalais, KALIDOU Koulibaly, capitaine des Lions de la Téranga, a rompu le silence dans un message émouvant adressé à ses supporters. Publié Ce message sur la page X officielle de la Fédération sénégalaise de football, le capitaine des Lions explique que les joueurs avaient volontairement gardé le silence « par responsabilité » durant la procédure judiciaire, il a exprimé leur soutien indéfectible, affirmant que « pas un instant nous ne vous avons oubliés » et rappelant la confiance placée dans les démarches diplomatiques et juridiques pour faire aboutir leur libération.



Le capitaine des Lions a notamment souligné que la souffrance des supporters résonne parmi tous les Lions et sympathisants, appelant à l’unité, à la patience et à la dignité. « Vous ne marchez pas seuls », a-t-il martelé, rappelant que la passion et la fidélité des supporters restent au cœur du sacre continental remporté par le Sénégal.



Alors que des appels se multiplient au Sénégal pour la libération pure et simple des 18 supporters sénégalais, Koulibaly conclut : « Libérez nos supporters », réaffirmant l’espoir que le sens de la responsabilité et de la sagesse permettra une issue favorable.