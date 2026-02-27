Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police

La défaite du Sénégal face à la Côte d’Ivoire (90-80), en ouverture de la deuxième phase des éliminatoires du Mondial 2027, a connu un prolongement inattendu en dehors du parquet. Le meneur des Lions Jean Jacques Boissy a été impliqué dans une altercation avec des éléments de la Police nationale, juste après la rencontre disputée au Stadium Marius Ndiaye.



Dans la séquence vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’incident serait survenu dans l’esplanade du stadium Marius Ndiaye. À l’origine de la brouille, des propos jugés déplacés et des insultes qui auraient été proférées depuis le côté des forces de l’ordre. Des échanges verbaux musclés auraient alors éclaté, provoquant une montée de tension rapidement contenue par des membres du staff et les éléments de la police.



Visiblement frustré par les propos entendus, le meneur sénégalais aurait réagi. On peut voir sur la vidéo une atmosphère très tendue entre les policiers et le meneur sénégalais. Aucun acte de violence physique majeur exposant Jean Jacques Boissy à une blessure n’a été signalé, mais la scène a suscité l’émoi parmi les supporters encore présents dans l’enceinte du stadium Marius Ndiaye.



Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite ni par la Fédération sénégalaise de basketball ni par les autorités compétentes. Cet incident vient toutefois ternir une soirée déjà difficile pour les Lions, désormais tournés vers leur prochain match face à Madagascar, prévu samedi à 21 heures.