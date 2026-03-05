Huit mois sans salaire : la Fédération libyenne confirme les impayés d’Aliou Cissé

La Fédération libyenne de football se trouve au cœur d’une crise financière embarrassante. Son président, Abdulmola Al-Maghribi, a reconnu qu’Aliou Cissé et son staff technique n’ont perçu aucune rémunération depuis huit mois, faute de moyens suffisants. La dette accumulée envers l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga s’élèverait à 361 millions de FCFA, soit environ huit mensualités à 80 000 dollars chacune.



Nommé en mars 2025 pour un contrat courant jusqu’en 2027, Aliou Cissé avait pour mission de relancer les Chevaliers de la Méditerranée après des résultats décevants. Si les fonds publics reçus l’an dernier ont permis de couvrir six mois de salaires, la Fédération peine depuis lors à honorer ses engagements financiers.



Cette situation précaire contraste avec le palmarès du technicien sénégalais. Figure majeure du football africain, il a notamment conduit le Sénégal à la conquête de la CAN 2022 au Cameroun, premier sacre continental de l’histoire des Lions, en plus de deux qualifications en Coupe du monde.



Avec cette crise persistante, l’avenir de Cissé en Libye paraît incertain. Plusieurs nations africaines et asiatiques auraient déjà manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services, laissant planer la menace d’un départ prochain.