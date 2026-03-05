Huit mois sans salaire : la Fédération libyenne confirme les impayés d’Aliou Cissé


Huit mois sans salaire : la Fédération libyenne confirme les impayés d’Aliou Cissé
La Fédération libyenne de football se trouve au cœur d’une crise financière embarrassante. Son président, Abdulmola Al-Maghribi, a reconnu qu’Aliou Cissé et son staff technique n’ont perçu aucune rémunération depuis huit mois, faute de moyens suffisants. La dette accumulée envers l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga s’élèverait à 361 millions de FCFA, soit environ huit mensualités à 80 000 dollars chacune.

Nommé en mars 2025 pour un contrat courant jusqu’en 2027, Aliou Cissé avait pour mission de relancer les Chevaliers de la Méditerranée après des résultats décevants. Si les fonds publics reçus l’an dernier ont permis de couvrir six mois de salaires, la Fédération peine depuis lors à honorer ses engagements financiers.

Cette situation précaire contraste avec le palmarès du technicien sénégalais. Figure majeure du football africain, il a notamment conduit le Sénégal à la conquête de la CAN 2022 au Cameroun, premier sacre continental de l’histoire des Lions, en plus de deux qualifications en Coupe du monde.

Avec cette crise persistante, l’avenir de Cissé en Libye paraît incertain. Plusieurs nations africaines et asiatiques auraient déjà manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services, laissant planer la menace d’un départ prochain.
 
Autres articles
Jeudi 5 Mars 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mondial FIBA féminine 2026: les lionnes entament leur 2eme jour de galop en confiance

Mondial FIBA féminine 2026: les lionnes entament leur 2eme jour de galop en confiance - 04/03/2026

Mondial 2026 : Abdoulaye Thiam annonce 45 accréditations pour le Sénégal et impose une caution de 1,5 million FCFA par personne

Mondial 2026 : Abdoulaye Thiam annonce 45 accréditations pour le Sénégal et impose une caution de 1,5 million FCFA par personne - 03/03/2026

Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications

Mondial féminin 2026 : Cheikh Sarr dévoile une liste de 18 Lionnes pour les qualifications - 03/03/2026

24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu

24e journée de ligue 1 /Marseille -Lyon (3-2): Habib Béye réussit son baptême de feu - 01/03/2026

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56)

BASKET / ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2027 : LE SÉNÉGAL CONCLUT SA FENÊTRE SUR UNE NOTE POSITIVE FACE À LA RD CONGO (75-56) - 01/03/2026

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2)

Ligue 1 - Première réussie pour Habib Beye au Vélodrome : L'OM renverse Lyon (3-2) - 01/03/2026

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66)

2e phase éliminatoire Mondial FIBA 2027 : le Sénégal écrase Madagascar (99-66) - 28/02/2026

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions

Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions - 28/02/2026

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message - 28/02/2026

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police - 27/02/2026

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus ! - 27/02/2026

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction - 27/02/2026

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80)

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80) - 26/02/2026

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin - 26/02/2026

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre - 26/02/2026

La France représentée au

La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba - 26/02/2026

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar - 24/02/2026

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid - 23/02/2026

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise - 22/02/2026

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise - 22/02/2026

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire - 22/02/2026

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe)

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe) - 22/02/2026

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko - 21/02/2026

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès - 21/02/2026

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM !

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM ! - 18/02/2026

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial - 18/02/2026

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination »

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination » - 18/02/2026

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid - 17/02/2026

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman " L’Équilibre du Cœur", lors de la Saint Valentin - 15/02/2026

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle…

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle… - 15/02/2026

RSS Syndication