Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid

Gianluca Prestianni ne foulera pas la pelouse du Santiago Bernabéu mercredi soir. L’UEFA a prononcé une suspension provisoire d’un match à l’encontre de l’ailier argentin de Benfica, pendant que l’enquête sur ses propos présumément racistes envers Vinicius Junior suit son cours.







Après avoir marqué le seul but de la rencontre le 17 février dernier, Vinicius s’est précipité vers l’arbitre pour signaler des insultes racistes de la part de Prestianni, qui aurait prononcé le mot « mono » « singe » en espagnol en se couvrant la bouche. L’incident a provoqué un arrêt de jeu de près de onze minutes et déclenché le protocole anti-racisme de l’UEFA. Kylian Mbappé a affirmé avoir lui-même entendu Prestianni insulter le Brésilien à cinq reprises. L’intéressé, lui, nie tout propos raciste, reconnaissant toutefois avoir utilisé une insulte homophobe.







L’UEFA a ouvert une enquête sur la base de son règlement disciplinaire. Toute condamnation pour insulte fondée sur la race ou l’orientation sexuelle expose son auteur à une suspension minimale de dix matchs. En attendant le verdict, Benfica sera donc privé de son ailier pour le match retour, auquel s’ajoute l’absence de José Mourinho, lui aussi suspendu. Le club portugais a annoncé son intention de faire appel, mais reconnaît que les délais ne permettront pas de renverser la décision avant mercredi. Le Real Madrid, fort de son avantage d’un but, attend.

