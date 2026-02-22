Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire

Cristiano Ronaldo vient d’en ajouter un nouveau record à sa collection déjà hors normes. Auteur d’un doublé ce week-end sous les couleurs d’Al-Nassr face à Al-Hazem, le quintuple Ballon d’Or porte désormais à 501 le nombre de buts inscrits depuis son 30e anniversaire. Un total qui dépasse à lui seul la carrière entière de la plupart des attaquants professionnels.







Avant ses 30 ans, Ronaldo n’avait que 463 réalisations à son actif. Autrement dit, le Portugais a été plus prolifique dans la seconde partie de sa carrière que dans la première. À une époque où la majorité des footballeurs d’élite amorcent leur déclin, CR7 a continué d’accélérer.







À 40 ans passés, l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus défie toujours les lois du temps et de la physiologie et enchaîne les performances en Saudi Pro League comme pour rappeler au monde entier qu’il n’a pas dit son dernier mot.

