Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise

L'ASC Saloum de Kaolack est en deuil! Son attaquant, El Hadj Youssou Diouf, est décédé, ce dimanche soir à Thiès, suite à un malaise survenu après la rencontre opposant le club fanion de Kaolack à l’AS Amitié, comptant pour la 16e journée de Ligue 2.

Le joueur qui n'était pas en état de jeûne, a joué la seconde période avant d'être remplacé en cours de cette rencontre.

El Hadj Youssou Diouf est venu au mercato dernier en provenance de Zig inter de Ziguinchor. Un coup dur pour les hommes du président Fallou Kébé...