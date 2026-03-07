Premier League/ Ismaela Sarr manque de réaliser un triplé à cause d’un hors-jeu du…nez face Tottenham


Crystal Palace a frappé fort ce jeudi soir à Londres, porté par un Ismaïla Sarr incandescent. Auteur d’un doublé avant la pause – un penalty transformé à la 40e minute puis une réalisation dans le temps additionnel (45e+7) – l’ailier sénégalais a failli s’offrir un triplé historique. Son troisième but, inscrit dans la foulée, a été annulé pour un hors-jeu… du nez, détail cruel qui n’a pas empêché Sarr de marquer la rencontre de son empreinte.

Aux côtés de lui, le jeune Larsen avait déjà puni Tottenham juste avant la mi-temps (45e+1), confirmant la domination des Eagles. Les Spurs, eux, n’ont pu compter que sur la réduction du score signée Dominic Solanke (34e).

À noter la présence de Pape Matar Sarr dans l’entrejeu de Tottenham. Le milieu sénégalais, combatif mais isolé, n’a pas pu inverser la tendance face à la maîtrise collective de Palace
Samedi 7 Mars 2026
Amadou Moustapha Mbaye



