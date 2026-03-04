Mondial FIBA féminine 2026: les lionnes entament leur 2eme jour de galop en confiance

En préparation pour le Tournoi qualificatif à la Coupe du Monde FIBA féminine 2026, les Lionnes du Sénégal ont enchaîné ce mercredi 4 mars leur deuxième séance d'entraînement au Stadium Marius Ndiaye, sous la houlette du nouveau staff emmené par le coach Cheikh Sarr.



La préparation des Lionnes est bel et bien lancée. Depuis lundi dernier, l'équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal s'entraîne au Stadium Marius Ndiaye de Dakar en vue du Tournoi qualificatif à la Coupe du Monde FIBA féminine 2026. Ce mercredi marquait leur deuxième galop d'entraînement, avec onze joueuses présentes dont dix sur le parquet, parmi lesquelles Yacine Diop, Léna Timera, Mathilde Diop, Victorine Thiaw, Aminata Ly, Ndoumbé Mbodj, Mame Khodia Fall et Marie Diamé.



Le changement de staff technique constitue la principale nouveauté de ce rassemblement. Mais à en croire les joueuses, la transition se passe dans les meilleures conditions. Victorine Thiaw, meneuse de l'équipe nationale, s'est montrée confiante au sortir de la séance : « On a très peu de temps de préparation, donc il faut être très concentré. Il y a un nouveau staff avec lequel on s'acclimate, tout se passe très bien, on est motivées pour la compétition ». Mathilde Diop, quant à elle, connaît bien le coach Cheikh Sarr : « C'est le premier à m'avoir sélectionnée en équipe nationale. J'avais 20 ans, donc je le connais un peu. Chaque coach a sa philosophie et on est obligé de s'y adapter. Tout se passe bien et on est confiantes par rapport à ce qui arrive. »



L'objectif est clairement affiché : décrocher une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde, prévue en septembre 2026 en Allemagne. Du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico, le Sénégal évoluera dans un groupe relevé, composé de la Nouvelle-Zélande, du pays hôte Porto Rico, des États-Unis, de l'Italie et de l'Espagne. Un défi de taille, mais les Lionnes n'entendent pas faire de la figuration. « On ne va pas là-bas pour faire de la figuration. On va essayer d'aller chercher une qualification de la meilleure manière possible. Ça passe par de l'engagement, représenter le pays, les supporters, et travailler dur », a martelé Victorine Thiaw.