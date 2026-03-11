QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE FÉMININE 2026 : LE SÉNÉGAL AFFRONTE LES USA



Le duel est à sens unique sur le papier. En quatre confrontations officielles depuis 2010, les Américaines n’ont jamais perdu face au Sénégal, s’imposant à chaque fois avec un écart moyen de plus de 50 points et 105 points marqués en moyenne contre 54 encaissés. Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui n’éteignent pas la flamme des Lionnes.



Car le Sénégal arrive à Porto Rico avec du répondant. Onze fois championnes d’Afrique, les Lionnes ont claqué 92 points contre la Guinée à l’Afrobasket 2025 d’Abidjan record du tournoi portées par une étincelante Yacine Diop en pleine montée en puissance. Le stage de Dakar au Stadium Marius Ndiaye a servi à affûter les automatismes et installer la confiance.



Le meilleur résultat du Sénégal en Coupe du monde reste une douzième place. Un plafond que le groupe de Cheikh Sarr veut faire voler en éclats. Pour cela, il faudra d’abord survivre au choc américain, puis enchaîner contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande dans un groupe B très relevé.