Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80)

Alain Bonang

Le Sénégal a chuté à domicile pour son entrée dans la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027. Au Stadium Marius Ndiaye, les Lions ont été dominés par une solide équipe de la Côte d’Ivoire, victorieuse 90-80 dans ce choc de la poule B.Mal entrés dans la rencontre, les lions ont rapidement couru derrière le score. Les Ivoiriens ont imposé leur rythme dès le premier quart-temps, inscrivant 28 points et installant une pression constante. À la pause, les Lions accusaient déjà un retard de 11 longueurs, conséquence d’un jeu brouillon et d’un manque d’efficacité des deux côtés du terrain.Les statistiques illustrent les difficultés sénégalaises tout au long de la rencontre : 15 pertes de balle, un déficit d’adresse à trois points et un collectif en manque de fluidité. Incapables de conserver leur rythme ni d’enchaîner défensivement, les hommes Desagana Diop n’ont jamais réellement réussi à inverser la tendance, malgré quelques séquences de réaction en seconde période revenant jusqu’à 3 points.En face, la Côte d’Ivoire a affiché discipline, agressivité et maîtrise. Plus constants dans l’intensité, plus justes dans leurs choix offensifs, les Éléphants ont su exploiter chaque erreur adverse pour sécuriser une victoire précieuse à l’extérieur.Ce revers complique le début de campagne du Sénégal, en quête d’une sixième qualification mondiale. Les Lions devront impérativement se ressaisir samedi à 21 heures face à Madagascar, sous peine de voir leur marge de manœuvre se réduire dans une poule où chaque faux pas peut peser lourd dans la course vers Doha 2027.