Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre

L’équipe nationale masculine du Sénégal débute, ce soir à 21 heures, au Stadium Marius Ndiaye, la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027 par un choc face à la Côte d’Ivoire. Un duel à haute intensité, considéré comme un véritable derby ouest-africain.



En quête d’une sixième qualification mondiale, les Lions savent que ce premier rendez-vous à domicile est capital. L’enjeu dépasse le simple cadre des éliminatoires : il ravive une rivalité historique entre deux places fortes du basket-ball africain. Le Sénégal a souvent dominé les Éléphants lors des grandes phases finales de l’Afrobasket, notamment en 2000, 2007, 2009, 2013 et 2019.



Mais la Côte d’Ivoire a aussi su poser de sérieux problèmes aux Lions. Les Ivoiriens ont éliminé le Sénégal en demi-finale de l’Afrobasket 2021 (75-65), lors de leur dernière confrontation, et les avaient déjà sortis en phases à élimination directe, notamment en 2009 et en 2021. Des revers encore présents dans les mémoires sénégalaises.



Les Lions gardent toutefois le souvenir d’une victoire marquante pour la médaille de bronze à Abidjan en 2013, arrachée 57-56 face aux Ivoiriens au terme d’un match étouffant.



Ce soir, au-delà de l’orgueil régional, la Côte d’Ivoire vise une troisième qualification consécutive au Mondial et la sixième de son histoire. Le Sénégal, lui, entend affirmer sa suprématie historique et poser les bases d’une nouvelle campagne mondiale ambitieuse devant son public.