(VIDÉO) NDIOUMANE - La candidature de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké soutenue par Benno Bokk Yaakaar.

Un soutien de taille pour Serigne Modou Bara Dolly Mbacké parti pour briguer les suffrages des populations de la commune de Ndioumane lors des prochaines élections locales. Le chef religieux et leader politique de l’Apr vient de décrocher le soutien des principaux leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar. C’est le cas notamment de l’adjoint au maire Codé Diaw et du représentant du parti Rewmi. Le bilan du maire sortant a été tourné en dérision et ce dernier a été invité à venir se joindre au Mbacké-Mbacké.