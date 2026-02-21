Zale Mbaye alias « Gueweul Bu Gatt »: le TikTokeur « Oubi » aux pieds courts pour atteindre la Gambie

Le coup de filet le plus retentissant de cette vague d’arrestations est sans conteste celui visant Zale Mbaye, alias «Gueweul Bu Gatt». Ce TikTokeur de 28 ans, dont la popularité en ligne cachait une double vie, apparaît dans cette affaire comme un «Oubi» du milieu homosexuel. Des messages et enregistrements audio particulièrement compromettants le placent au cœur d’une relation intime avec un porteur du VIH, rapporte Libération. Localisé vers 21h50 au quartier Nouroulaye de la commune de Njoro, ce «célibataire sans enfant» domicilié à Gadaye (Yeumbeul) tentait de gagner la Gambie pour échapper à la justice. Un avis d’arrestation émis par la Br de Keur Massar jeudi a mis fin à sa tentative de fuite.



Pape Birame Bigué Ndiaye, journaliste à la RTS, a pour sa part comparu vendredi devant le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Maintenant sa version des faits, il a nié avoir jamais échangé avec Ibrahima Magib Seck, dont les messages sont à l’origine de son arrestation. Malgré des tests VIH négatifs, il a été inculpé pour «actes contre nature» et placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de se présenter au cabinet du juge tous les quinze jours.



Arrêté à Thiès, Cheikh Ahmadou Guèye, qui venait tout juste de convoler en justes noces, a été placé sous mandat de dépôt. Les charges retenues contre lui sont lourdes : association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue. Ses aveux ont conduit à l’interpellation immédiate de son «partenaire», lui aussi marié, acheminé sans délai vers les locaux de la brigade de Keur Massar.



Une femme, Fama Ngom, appréhendée à Dakar, a également été présentée au magistrat instructeur et placée sous mandat de dépôt pour des motifs distincts qui feront l’objet d’un développement ultérieur.