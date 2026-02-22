Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias)



L’armée mexicaine a tué dimanche le puissant baron de la drogue Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ont indiqué plusieurs médias locaux.



La mort d’Oseguera, pour la capture duquel les États-Unis offraient jusqu'à 15 millions de dollars, a été annoncée par les journaux El Universal et Reforma, ainsi que par la chaîne Televisa. Plus tôt dans la journée, des hommes armés ont bloqué, à l’aide de voitures et de camions incendiés, différentes voies de l'État de Jalisco (ouest), en réponse à une opération des forces fédérales dans la région.