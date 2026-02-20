Cheikh Diba à la 16e session du Conseil des Gouverneurs du FAGACE : « L’heure est maintenant à l’exécution »

Le Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Cheikh Diba, a pris la parole ce vendredi matin à l’occasion de la 16ème Session ordinaire du Conseil des gouverneurs du FAGACE (Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique), réunie à Dakar. Un discours volontariste, tenu au lendemain de l’inauguration du Bureau de Représentation régionale de l’institution dans la capitale sénégalaise.



Après les cérémonies et prises de parole de la veille, Cheikh Diba a voulu donner le ton en considérant qu’il y’a lieu de faire place à l’action. « Des discours ont été prononcés, un bilan a été dressé, des perspectives ont été tracées », a-t-il rappelé, avant de souligner que c’est désormais « dans l’exécution rigoureuse et cohérente que se mesurera la portée réelle de cette nouvelle dynamique ». Le ministre a réaffirmé le soutien plein et entier du Sénégal au FAGACE, qu’il considère comme un instrument essentiel de transformation économique, dont le rôle catalyseur est particulièrement déterminant pour le financement des infrastructures, l’accompagnement des PME et la mobilisation des ressources nécessaires au développement du continent.



La session portait notamment sur deux chantiers majeurs notamment l’adoption d’un nouveau Plan Stratégique et la modernisation des statuts du FAGACE. Des réformes que Cheikh Diba juge cruciales pour permettre à l’institution de s’adapter aux défis persistants des économies africaines et de renforcer sa capacité d’intervention dans un environnement financier en constante évolution. Le Sénégal s’est engagé à les soutenir pleinement, convaincu qu’elles contribueront à attirer davantage d’investissements et à renforcer l’intégration économique des États membres.



Le ministre a également salué le leadership de son homologue centrafricain, Président en exercice du Conseil des gouverneurs, ainsi que le travail préparatoire accompli par le Directeur Général du FAGACE et ses équipes. « Hier, nous avons célébré une implantation. Aujourd’hui, nous devons consolider la gouvernance d’une institution », a-t-il déclaré, exprimant le vœu que les échanges de la journée ouvrent une nouvelle ère de prospérité pour les nations membres.



Le FAGACE est une institution financière multilatérale regroupant plusieurs États d’Afrique subsaharienne, dont le rôle principal est de faciliter l’accès au financement des entreprises et des projets de développement à travers des mécanismes de garantie.