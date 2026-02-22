Nioro- Campagne arachidière catastrophique: Le FDR dénonce " l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement"

Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR) était en tournée ce dimanche, dans le département de Nioro du rip pour rendre visite aux producteurs et pour constater de visu l’état d’avancement de la campagne de commercialisation de l’arachide.

Et selon elle, le constat est amer. « Le pays va mal. Il y’a un échec patent, visible pour la campagne arachidière. Le gouvernement est passé, a promis autre chose et a dit autre chose. Nous avons d’abord constaté qu’il y’a une certaine incompétence du gouvernement parce que nous avons constaté que, d’un coté au niveau de la production et de l'autre coté au niveau de la commercialisation, il y’a des problèmes sérieux [...]. On ne prend pas des mesures comme ça à la va-vite sans réflexion aucune[...]. Ils ont déterminé comme ça les prix en disant que c’est 305 francs le kg comme l’année dernière sans tenir compte de la situation. Par ci par là, on voit l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement. Malheureusement c'est les populations qui subissent celà. Partout vous voyez dans les maisons, au niveau de la campagne, là nous sommes venus aujourd'hui dans le département de Nioro, si nous allons dans la région de Kaffrine d'une manière générale dans tout le bassin arachidier, nous pourrions faire le même constat'', a déploré Oumar Sarr, coordinateur national du FDR.

Selon lui, la situation est grave et les paysans souffrent. ''Vous avez vu au niveau des villages un stock important gardé dans les greniers parce que dans les villages il n'y a pas de point de stockage et il n'y a pas les condition minimum pour pouvoir stocker l'arachide. Et donc naturellement, ça c'est une loi de la nature. Naturellement l'arachide est en train de pourrir. On n'a même vu des cas et ça c'est une situation particulièrement grave'', a ajouté Oumar Sarr.

Face à cette situation difficile, il appelle a une mobilisation pour faire face. ''Nous sommes venus pour montrer aux populations que nous sommes avec elles contre la politique de l'État. Donc, nous allons nous mobiliser avec elles contre la politique de cet État là qui a promis de manière irresponsable l'achat de 450 mille tonnes par la Sonacos, qui a promis sans bien comprendre, sans même avoir levé la taxe d'exportation. Donc, contre cette politique irresponsable qui va finir par la famine des populations, nous FDR, nous avons décidé de nous lever et de faire face avec les populations'', a-t-il soutenu.

Pour rappel, la délégation du FDR composée entre autres d’Oumar Sarr, d'anciens ministres tels Serigne Mbaye Thiam, Samba Sy, ainsi que Saliou Sarr, Alassane Mbaye, Diockel Gadiaga etc..., a rendu visite aux producteurs de Taïba Niassène, de Keur Madongo et de Keur Mbaba.