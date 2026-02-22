Nioro- Campagne arachidière catastrophique: Le FDR dénonce " l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement"


Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR) était en tournée ce dimanche, dans le département de Nioro du rip pour rendre visite aux producteurs et pour constater de visu l’état d’avancement de la campagne de commercialisation de l’arachide. 
 
Et selon elle, le constat est amer. « Le pays va mal. Il y’a un échec patent, visible pour la campagne arachidière. Le gouvernement est passé, a promis autre chose et a dit autre chose. Nous avons d’abord constaté qu’il y’a une certaine incompétence du gouvernement parce que nous avons constaté que, d’un coté au niveau de la production et de l'autre coté au niveau de la commercialisation, il y’a des problèmes sérieux [...]. On ne prend pas des mesures comme ça à la va-vite sans réflexion aucune[...]. Ils ont déterminé comme ça les prix en disant que c’est 305 francs le kg comme l’année dernière sans tenir compte de la situation. Par ci par là, on voit l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement. Malheureusement c'est les populations qui subissent celà. Partout vous voyez dans les maisons, au niveau de la campagne, là nous sommes venus aujourd'hui dans le département de Nioro, si nous allons dans la région de Kaffrine d'une manière générale dans tout le bassin arachidier, nous pourrions faire le même constat'', a déploré Oumar Sarr, coordinateur national du FDR.
 
Selon lui, la situation est grave et les paysans souffrent. ''Vous avez vu au niveau des villages un stock important gardé  dans les greniers parce que dans les villages il n'y a pas de point de stockage et il n'y a pas les condition minimum pour pouvoir stocker l'arachide. Et donc naturellement, ça c'est une loi de la nature. Naturellement l'arachide est en train de pourrir. On n'a même vu des cas et ça c'est une situation particulièrement grave'', a ajouté Oumar Sarr.
 
Face à cette situation difficile, il appelle a une mobilisation pour faire face. ''Nous sommes venus pour montrer aux populations que nous sommes avec elles contre la politique de l'État. Donc, nous allons nous mobiliser avec elles contre la politique de cet État là qui a promis de manière irresponsable l'achat de 450 mille tonnes par la Sonacos, qui a promis sans bien comprendre, sans même avoir levé la taxe d'exportation. Donc, contre cette politique irresponsable qui va finir par la famine des populations, nous FDR, nous avons décidé de nous lever et de faire face avec les populations'', a-t-il soutenu.
 
Pour rappel, la délégation du FDR composée entre autres d’Oumar Sarr, d'anciens ministres tels Serigne Mbaye Thiam, Samba Sy, ainsi que Saliou Sarr,  Alassane Mbaye,  Diockel Gadiaga etc..., a rendu visite aux producteurs de Taïba Niassène, de Keur Madongo et de Keur Mbaba.
Autres articles
Dimanche 22 Février 2026
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle - 23/02/2026

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur » - 23/02/2026

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février - 23/02/2026

L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine

L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine - 23/02/2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026 - 23/02/2026

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans - 23/02/2026

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués - 23/02/2026

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés - 23/02/2026

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique - 23/02/2026

Digitalisation des paiements publics : Sonatel affiche ses ambitions de partenaire stratégique de l’État

Digitalisation des paiements publics : Sonatel affiche ses ambitions de partenaire stratégique de l’État - 23/02/2026

AB Corporation : Après 10 ans de structuration, Adama Bèye lance la conquête de l'Afrique de l'Ouest

AB Corporation : Après 10 ans de structuration, Adama Bèye lance la conquête de l'Afrique de l'Ouest - 23/02/2026

Incendie à l’usine d’extraction du site minier de Diogo d'Éramet: Les équipes d’intervention toujours mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site

Incendie à l’usine d’extraction du site minier de Diogo d'Éramet: Les équipes d’intervention toujours mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site - 22/02/2026

30eme édition des Kamils de Saint Louis: la tradition respectée dans la ferveur...

30eme édition des Kamils de Saint Louis: la tradition respectée dans la ferveur... - 22/02/2026

MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho »

MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho » - 22/02/2026

Célébration du 4 avril- la commune de Thiés-Ouest se mobilise: Le bureau municipal livre les grandes orientations

Célébration du 4 avril- la commune de Thiés-Ouest se mobilise: Le bureau municipal livre les grandes orientations - 22/02/2026

Trump se demande pourquoi l'Iran n'a pas déjà

Trump se demande pourquoi l'Iran n'a pas déjà "capitulé" (Witkoff) - 22/02/2026

Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé

Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé - 22/02/2026

Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février

Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février - 22/02/2026

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies.

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies. - 22/02/2026

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias)

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias) - 22/02/2026

Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée…

Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée… - 22/02/2026

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall - 22/02/2026

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar - 22/02/2026

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack - 22/02/2026

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène - 21/02/2026

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé - 21/02/2026

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député - 21/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature… - 21/02/2026

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA » - 21/02/2026

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona - 21/02/2026

RSS Syndication