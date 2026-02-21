Saint-Louis : Un don de 100 paquets de serviettes hygiéniques à l'IA par la première Dame Marie Khone Faye

Un important lot de 100 paquets de serviettes hygiéniques, offert par la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a été remis à l’Inspecteur d’Académie de Saint-Louis.
Ce geste de haute portée sociale s’inscrit dans une dynamique de soutien aux jeunes filles en milieu scolaire, en vue de promouvoir leur bien-être, leur dignité et le maintien des élèves à l’école. À travers cette donation, la Première Dame réaffirme son engagement en faveur de l’éducation des filles et de l’amélioration des conditions d’apprentissage.
L’Inspecteur d’Académie de Saint-Louis a salué cette initiative généreuse qui contribuera à renforcer la lutte contre l’absentéisme lié aux contraintes menstruelles et à soutenir les établissements bénéficiaires.
Ce don vient ainsi consolider les actions menées au niveau académique pour une école plus inclusive, équitable et attentive aux besoins spécifiques des apprenants.
