Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé

Un incendie s’est déclaré ce dimanche 22 février 2026 dans l’après-midi au niveau de l’usine de la Grande Côte Opérations (GCO) de Diogo , filiale du groupe Eramet.



Selon une source contactée par Dakaractu, l’usine a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité mis en place afin de prévenir tout risque supplémentaire.



Les brigades de sapeurs-pompiers sont rapidement intervenues pour contenir les flammes.



D’après la même source, les unités de Guéoul, Kébémer, Saint-Louis et Louga ont été mobilisées, en coordination avec l’unité interne de secours de l’entreprise.



« Le feu est désormais maîtrisé grâce à l’intervention des brigades de sapeurs-pompiers (…) ainsi que de l’unité de secours interne de l’entreprise », a indiqué notre interlocuteur.



Aucun décès ni blessé n’est à déplorer à ce stade, selon les informations recueillies.



Les circonstances exactes de l’incendie n’ont pas encore été précisées. Une évaluation des dégâts devrait être effectuée après la sécurisation complète du site, nous dit-on.

