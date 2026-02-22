Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé


Un incendie s’est déclaré ce dimanche 22 février 2026 dans l’après-midi au niveau de l’usine de la Grande Côte Opérations (GCO) de Diogo , filiale du groupe Eramet.

Selon une source contactée par Dakaractu, l’usine a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité mis en place afin de prévenir tout risque supplémentaire.

Les brigades de sapeurs-pompiers sont rapidement intervenues pour contenir les flammes.

D’après la même source, les unités de Guéoul, Kébémer, Saint-Louis et Louga ont été mobilisées, en coordination avec l’unité interne de secours de l’entreprise.

« Le feu est désormais maîtrisé grâce à l’intervention des brigades de sapeurs-pompiers (…) ainsi que de l’unité de secours interne de l’entreprise », a indiqué notre interlocuteur.

Aucun décès ni blessé n’est à déplorer à ce stade, selon les informations recueillies.

Les circonstances exactes de l’incendie n’ont pas encore été précisées. Une évaluation des dégâts devrait être effectuée après la sécurisation complète du site, nous dit-on. 

Dimanche 22 Février 2026
Idy Sow (Stagiaire)



