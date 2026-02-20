Affaires des homosexuels: Zale Mbaye arrêté à Nioro du rip...

Fin de cavale pour Saliou Mbaye alias Zale. En effet, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Nioro du rip ont procédé, ce vendredi soir à l'arrestation de Zale Mbaye Tik-tokeur et commerçant, au quartier Nouroulaye dans la commune de Nioro.
Ce présumé homosexuel s'était réfugié à Nioro suite à l'éclatement de l'affaire des homosexuels où plusieurs personnes dont des célébrités ont été arrêtées.
Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Nioro. Il sera transféré vers kaolack, ce weekend.
