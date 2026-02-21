Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…


Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…
Le réseau des universitaires républicains de l’Alliance pour la République et son coordonnateur Moussa Baldé soutiennent sans « réserve » la candidature de Macky Sall comme secrétaire général des nations unies. Ainsi, ils ont sorti un communiqué à l’issue de leur assemblée générale extraordinaire où ils donnent leurs raisons.
 
Le réseau des universitaires républicains de l’Alliance Pour la République (APR), réuni en Assemblée Générale extraordinaire, s’est prononcé sur la candidature de Son Excellence le Président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ainsi, à l’issue de ses délibérations, le RUR exprime son soutien ferme, enthousiaste et sans réserve à cette candidature, qu’il considère comme l’aboutissement naturel d’un itinéraire d’homme d’État marqué par le courage, la réforme, la vision et le sens de l’histoire. D’ailleurs, le Président Macky Sall appartient à cette génération de dirigeants africains qui ont compris que le XXIᵉ siècle impose une transformation profonde des structures économiques, institutionnelles et diplomatiques héritées de l’après-guerre.
 
Dans la foulée, ils estiment qu’il sera à n’en pas douter un digne successeur de Boutros Boutros-Ghali et de Koffi Annan. Au plan national, Macky Sall a conduit le Sénégal sur la voie d’une modernisation ambitieuse, à travers le Plan Sénégal Émergent, en plaçant la transformation structurelle de l’économie, l’investissement dans les infrastructures, l’éducation, l’énergie et le capital humain au cœur de l’action publique. En ce sens, il a consolidé les institutions démocratiques et renforcé la crédibilité internationale du Sénégal.
 
Au plan régional et continental, en sa qualité de Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) puis de l’Union africaine, il a démontré une capacité remarquable de médiation et de leadership dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et institutionnelles complexes. Son action a constamment privilégié le dialogue, la stabilité et la recherche de solutions africaines aux défis africains. Mais c’est surtout sur le terrain de la réforme du multilatéralisme que son empreinte historique s’est affirmée avec force. Dans un monde confronté à la fragmentation géopolitique, aux crises climatiques et aux inégalités croissantes, le Président Macky Sall s’est imposé comme l’un des principaux artisans d’un plaidoyer en faveur d’un nouvel ordre économique et financier international plus juste et plus inclusif.
 
Il a porté avec constance la nécessité de réformer les institutions financières internationales, d’alléger le fardeau de la dette des pays vulnérables et d’assurer un financement adéquat de l’adaptation climatique pour les pays du Sud. Son leadership a également contribué à l’intégration de l’Union africaine au G20, consacrant ainsi la reconnaissance du continent africain comme acteur incontournable de la gouvernance mondiale. Sur la question climatique, il a défendu le principe de justice climatique, rappelant que l’Afrique, bien que faiblement responsable des émissions historiques, subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique.
 
Son plaidoyer pour une transition énergétique juste et équilibrée a profondément marqué les négociations internationales. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale, le Président Macky Sall, alors Président en exercice de l’Union africaine, a entrepris des démarches diplomatiques de haut niveau afin de faciliter la reprise des exportations de céréales et d’engrais. Cette initiative visait à prévenir une crise alimentaire majeure en Afrique et à rappeler que la solidarité internationale doit primer sur les rivalités géopolitiques. À travers ces actions, il a démontré une vision claire : celle d’un multilatéralisme rénové, fondé sur l’équité, la responsabilité partagée et la représentation équilibrée des continents dans les instances de décision mondiales.
 
Le RUR considère que sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies s’inscrit dans cette dynamique historique. Elle représente l’opportunité d’insuffler un nouvel élan au système multilatéral, de renforcer la légitimité des institutions internationales et de promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive, plus efficace et plus humaine. Dans un monde en quête de repères, de stabilité et de leadership éclairé, le Président Macky Sall incarne une voix d’équilibre, d’expérience et de réforme.
 
Le RUR exhorte solennellement l’État du Sénégal, l’Union africaine ainsi que l’ensemble des partenaires stratégiques du continent à mobiliser tous les leviers diplomatiques nécessaires pour soutenir activement cette candidature à haute portée historique. Le RUR appelle les universitaires, les intellectuels, la jeunesse et toutes les forces vives de la Nation à se rassembler autour de cette ambition majeure pour le Sénégal et pour l’Afrique.
Autres articles
Samedi 21 Février 2026
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène - 21/02/2026

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé - 21/02/2026

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député - 21/02/2026

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA » - 21/02/2026

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona - 21/02/2026

[ Images] Célébration du 4 avril à Thiès : l'état défectueux des routes, une préoccupation majeure

[ Images] Célébration du 4 avril à Thiès : l'état défectueux des routes, une préoccupation majeure - 21/02/2026

Saint-Louis : Un don de 100 paquets de serviettes hygiéniques à l'IA par la première Dame Marie Khone Faye

Saint-Louis : Un don de 100 paquets de serviettes hygiéniques à l'IA par la première Dame Marie Khone Faye - 21/02/2026

Grand Yoff : démantèlement d’un réseau présumé de faussaires, deux individus interpellés

Grand Yoff : démantèlement d’un réseau présumé de faussaires, deux individus interpellés - 21/02/2026

Zale Mbaye alias « Gueweul Bu Gatt »: le TikTokeur « Oubi » aux pieds courts pour atteindre la Gambie

Zale Mbaye alias « Gueweul Bu Gatt »: le TikTokeur « Oubi » aux pieds courts pour atteindre la Gambie - 21/02/2026

Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA

Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA - 21/02/2026

Affaires des homosexuels: Zale Mbaye arrêté à Nioro du rip...

Affaires des homosexuels: Zale Mbaye arrêté à Nioro du rip... - 20/02/2026

Bavures policières : Le collectif contre l’impunité appelle à descendre dans la rue

Bavures policières : Le collectif contre l’impunité appelle à descendre dans la rue - 20/02/2026

Kédougou : démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle

Kédougou : démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle - 20/02/2026

TOUBA- Rénovation de la Grande Mosquée / Serigne Cheikh Say remet 184 millions au Khalif

TOUBA- Rénovation de la Grande Mosquée / Serigne Cheikh Say remet 184 millions au Khalif - 20/02/2026

Cheikh Diba à la 16e session du Conseil des Gouverneurs du FAGACE : « L’heure est maintenant à l’exécution »

Cheikh Diba à la 16e session du Conseil des Gouverneurs du FAGACE : « L’heure est maintenant à l’exécution » - 20/02/2026

Détention de Abdou Nguer : le CPJ exige la libération du commentateur et appel au respect du droit

Détention de Abdou Nguer : le CPJ exige la libération du commentateur et appel au respect du droit - 20/02/2026

Sandiara snobée : le Maire Aliou Gning recadre sèchement le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarre...

Sandiara snobée : le Maire Aliou Gning recadre sèchement le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarre... - 20/02/2026

Babacar Ba dénonce un renvoi illégal dans l’affaire Abdou Nguer : « Une peine avant tout jugement »

Babacar Ba dénonce un renvoi illégal dans l’affaire Abdou Nguer : « Une peine avant tout jugement » - 20/02/2026

Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA

Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA - 20/02/2026

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: le mouvement Thiès D'abord livre sa contribution citoyenne...

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: le mouvement Thiès D'abord livre sa contribution citoyenne... - 20/02/2026

La Cour suprême des États-Unis invalide les tarifs douaniers mondiaux de Donald Trump

La Cour suprême des États-Unis invalide les tarifs douaniers mondiaux de Donald Trump - 20/02/2026

Affaire Farba Ngom : « Quand on met la charrue avant les bœufs…pour masquer la solennité de son incompétence… » (Malang Mohamed Lamine Baldé)

Affaire Farba Ngom : « Quand on met la charrue avant les bœufs…pour masquer la solennité de son incompétence… » (Malang Mohamed Lamine Baldé) - 20/02/2026

RDC : la France confirme la formation de soldats congolais à la demande de Kinshasa à Kisangani

RDC : la France confirme la formation de soldats congolais à la demande de Kinshasa à Kisangani - 20/02/2026

Guédiawaye : 10 ans requis contre un auxiliaire de police accusé d’avoir brisé l’innocence de sa nièce de 12 ans

Guédiawaye : 10 ans requis contre un auxiliaire de police accusé d’avoir brisé l’innocence de sa nièce de 12 ans - 20/02/2026

Mise en accusation d’anciens ministres : coup de théâtre à l’Assemblée, la Commission des lois reporte tout sine die

Mise en accusation d’anciens ministres : coup de théâtre à l’Assemblée, la Commission des lois reporte tout sine die - 20/02/2026

Décès de la 2e adjointe du maire de Kaffrine : L’étau se resserre autour de Ndiaga Niang, principal suspect…

Décès de la 2e adjointe du maire de Kaffrine : L’étau se resserre autour de Ndiaga Niang, principal suspect… - 20/02/2026

« Save America Act » : Trump propose trois mesures pour réformer le système électoral américain

« Save America Act » : Trump propose trois mesures pour réformer le système électoral américain - 20/02/2026

Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc / « No man left behind » : Yoro Dia met Diomaye face à ses responsabilités

Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc / « No man left behind » : Yoro Dia met Diomaye face à ses responsabilités - 20/02/2026

Exploitation illégale des ressources minières : La gendarmerie met fin aux activités d’un site d’orpaillage illicite à Mouran

Exploitation illégale des ressources minières : La gendarmerie met fin aux activités d’un site d’orpaillage illicite à Mouran - 20/02/2026

Affaire de la fillette décapitée à Kaolack / Kahone sous le choc : un crime insoutenable aux mobiles encore obscurs...

Affaire de la fillette décapitée à Kaolack / Kahone sous le choc : un crime insoutenable aux mobiles encore obscurs... - 20/02/2026

RSS Syndication