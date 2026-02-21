Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…

Le réseau des universitaires républicains de l’Alliance pour la République et son coordonnateur Moussa Baldé soutiennent sans « réserve » la candidature de Macky Sall comme secrétaire général des nations unies. Ainsi, ils ont sorti un communiqué à l’issue de leur assemblée générale extraordinaire où ils donnent leurs raisons.

Le réseau des universitaires républicains de l’Alliance Pour la République (APR), réuni en Assemblée Générale extraordinaire, s’est prononcé sur la candidature de Son Excellence le Président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ainsi, à l’issue de ses délibérations, le RUR exprime son soutien ferme, enthousiaste et sans réserve à cette candidature, qu’il considère comme l’aboutissement naturel d’un itinéraire d’homme d’État marqué par le courage, la réforme, la vision et le sens de l’histoire. D’ailleurs, le Président Macky Sall appartient à cette génération de dirigeants africains qui ont compris que le XXIᵉ siècle impose une transformation profonde des structures économiques, institutionnelles et diplomatiques héritées de l’après-guerre.

Dans la foulée, ils estiment qu’il sera à n’en pas douter un digne successeur de Boutros Boutros-Ghali et de Koffi Annan. Au plan national, Macky Sall a conduit le Sénégal sur la voie d’une modernisation ambitieuse, à travers le Plan Sénégal Émergent, en plaçant la transformation structurelle de l’économie, l’investissement dans les infrastructures, l’éducation, l’énergie et le capital humain au cœur de l’action publique. En ce sens, il a consolidé les institutions démocratiques et renforcé la crédibilité internationale du Sénégal.

Au plan régional et continental, en sa qualité de Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) puis de l’Union africaine, il a démontré une capacité remarquable de médiation et de leadership dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et institutionnelles complexes. Son action a constamment privilégié le dialogue, la stabilité et la recherche de solutions africaines aux défis africains. Mais c’est surtout sur le terrain de la réforme du multilatéralisme que son empreinte historique s’est affirmée avec force. Dans un monde confronté à la fragmentation géopolitique, aux crises climatiques et aux inégalités croissantes, le Président Macky Sall s’est imposé comme l’un des principaux artisans d’un plaidoyer en faveur d’un nouvel ordre économique et financier international plus juste et plus inclusif.

Il a porté avec constance la nécessité de réformer les institutions financières internationales, d’alléger le fardeau de la dette des pays vulnérables et d’assurer un financement adéquat de l’adaptation climatique pour les pays du Sud. Son leadership a également contribué à l’intégration de l’Union africaine au G20, consacrant ainsi la reconnaissance du continent africain comme acteur incontournable de la gouvernance mondiale. Sur la question climatique, il a défendu le principe de justice climatique, rappelant que l’Afrique, bien que faiblement responsable des émissions historiques, subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique.

Son plaidoyer pour une transition énergétique juste et équilibrée a profondément marqué les négociations internationales. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale, le Président Macky Sall, alors Président en exercice de l’Union africaine, a entrepris des démarches diplomatiques de haut niveau afin de faciliter la reprise des exportations de céréales et d’engrais. Cette initiative visait à prévenir une crise alimentaire majeure en Afrique et à rappeler que la solidarité internationale doit primer sur les rivalités géopolitiques. À travers ces actions, il a démontré une vision claire : celle d’un multilatéralisme rénové, fondé sur l’équité, la responsabilité partagée et la représentation équilibrée des continents dans les instances de décision mondiales.

Le RUR considère que sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies s’inscrit dans cette dynamique historique. Elle représente l’opportunité d’insuffler un nouvel élan au système multilatéral, de renforcer la légitimité des institutions internationales et de promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive, plus efficace et plus humaine. Dans un monde en quête de repères, de stabilité et de leadership éclairé, le Président Macky Sall incarne une voix d’équilibre, d’expérience et de réforme.

Le RUR exhorte solennellement l’État du Sénégal, l’Union africaine ainsi que l’ensemble des partenaires stratégiques du continent à mobiliser tous les leviers diplomatiques nécessaires pour soutenir activement cette candidature à haute portée historique. Le RUR appelle les universitaires, les intellectuels, la jeunesse et toutes les forces vives de la Nation à se rassembler autour de cette ambition majeure pour le Sénégal et pour l’Afrique.