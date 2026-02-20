Bavures policières : Le collectif contre l’impunité appelle à descendre dans la rue

Le Collectif de lutte contre les bavures policières a tenu ce vendredi un point de presse pour tirer la sonnette d’alarme sur ce qu’il dénonce comme des « violations répétées des droits humains » imputables à des éléments des forces de sécurité.







Devant les journalistes, les membres du collectif n’ont pas mâché leurs mots. Ils ont réclamé l’ouverture d’enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités et garantir que justice soit rendue aux victimes, plaidant dans la foulée pour des réformes en profondeur au sein des forces de l’ordre, seules à même, selon eux, de prévenir de nouveaux abus.







Le collectif a également annoncé une marche pacifique prévue ce samedi 21 février. Un appel est lancé aux citoyens, aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits humains pour se mobiliser contre l’impunité et exiger le respect des libertés fondamentales.

