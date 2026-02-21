Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi à Dahra Djoloff, aux environs de l’heure de rupture du jeûne, faisant un mort et un blessé.

Selon des témoignages recueillis sur place, le drame est survenu vers 19 heures sur la route nationale, à hauteur de la boutique « 32 ». Un camion a percuté une bicyclette avant d’entrer en collision avec une moto de type Jakarta.

D’après des sources concordantes, la bicyclette, conduite par un jeune homme, aurait été violemment heurtée puis traînée sur plusieurs mètres par le camion. Le conducteur du vélo est décédé sur le coup.

Le conducteur de la moto, qui tentait un dépassement au moment des faits, a été blessé.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff s’est rendue sur les lieux et a procédé à l’immobilisation du camion.

Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps sans vie ainsi que le blessé vers l’hôpital de la localité.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.