Célébration du 4 avril- la commune de Thiés-Ouest se mobilise: Le bureau municipal livre les grandes orientations

À la suite du Crd préparatoire de la fête de l’Indépendance à Thiès, les membres du bureau municipal de Thiés-Ouest se sont réunis pour se pencher sur les préparatifs.

Ainsi, le maire Dr Mamadou Djitté, a annoncé qu'il a été décidé le démarrage imminent des opérations de déguerpissement et d'embellissement au niveau des grandes artères devant abriter les festivités, comme il a été annoncé lors du crd préparatoire.

Le maire s'est engagé à se concerter avec le conseil municipal et les populations de Thiès-Ouest pour l'élaboration d'un document qui sera transmis au président de la République. Ainsi, toutes les suggestions et doléances des habitants de Thiès-Ouest y seront répertoriées afin que leurs préoccupations soient satisfaites par l'État, en terme de retombées liées à l'organisation de cette fête à Thiès.