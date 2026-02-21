Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène

Ce samedi 21 février 2026 restera une date marquante pour la communauté de Ahoumousselle Diabone, dans la commune d’Oussouye, avec l’inauguration officielle de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène.



La cérémonie s’est tenue sous l’autorité de Sa Majesté Koudiossobo Diatta, Roi de Calobone, en présence du lieutenant-colonel François Parfait Hounvenou, commandant du Secteur 51 de Oussouye et représentant de l’Armée sénégalaise, ainsi que du parrain de l’événement, Augustin Carvalho. Au-delà de l’inauguration d’un bâtiment, l’événement consacre la mise en place d’un espace structuré dédié au savoir, à l’apprentissage et à la formation des jeunes générations.



La Bibliothèque Ekaïs Djibalène ambitionne d’améliorer l’accès aux connaissances, d’offrir une ouverture au numérique et de renforcer les performances scolaires des élèves d’Ahoumousselle Diabone, avec une vocation progressive d’élargissement à l’ensemble de la communauté.



Les initiateurs du projet soulignent que l’éducation constitue un pilier fondamental de la stabilité sociale, du progrès et du développement territorial.



À travers cette initiative, Sa Majesté Koudiossobo Diatta réaffirme, selon les organisateurs, une conception du leadership traditionnel tournée vers la protection de l’avenir et la préparation des générations futures.



La royauté locale entend ainsi inscrire son action dans une dynamique de valorisation du capital humain, considérant que la transmission du savoir constitue un levier stratégique pour le développement du territoire.



La présence du commandement du Secteur 51 de Oussouye a donné à la cérémonie une dimension institutionnelle et républicaine.



L’Armée sénégalaise, au-delà de ses missions de défense et de sécurité, confirme à travers cette participation son engagement dans les dynamiques communautaires et le développement local.



Cette coopération civilo-militaire, fondée sur le partenariat et l’intérêt général, vise à renforcer la cohésion territoriale et à soutenir les initiatives en faveur de la jeunesse.



L’événement a enregistré la participation de l’administration territoriale, d’élus locaux, de notables, d’organisations communautaires, de leaders féminins, d’enseignants et de nombreux habitants.



La Bibliothèque Ekaïs Djibalène apparaît ainsi comme un symbole de transmission et de responsabilité partagée, plaçant la jeunesse au cœur des priorités du Royaume de Calobone.

