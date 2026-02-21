Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député

La coordination des Cadres de Mimi2024 a publié ce vendredi une déclaration en réponse aux propos tenus par le député Cheikh Bara Ndiaye sur la chaîne Walf TV, dans laquelle il aurait formulé de graves accusations contre l’ancienne Première ministre Dr. Aminata Touré.



Dans un communiqué, le mouvement soutenant Mimi s’en prend au parlementaire, lui reprochant de profiter de son immunité parlementaire pour tenir des propos qu’il n’oserait pas formuler en dehors de son mandat. « S’il est courageux, qu’il se départisse de son mandat de député et tienne à nouveau les mêmes propos », lancent-ils, mettant ainsi en doute la sincérité et le courage du député.



Les signataires n’ont pas manqué de relever ce qu’ils qualifient de contradiction flagrante : Cheikh Bara Ndiaye aurait, au plus fort de la répression de l’ancien régime, salué publiquement sur ce même plateau de Walf TV la « probité morale » de Mme Aminata Touré. Un revirement que les cadres de Mimi2024 jugent révélateur d’un opportunisme politique difficilement contestable.



Les partisans de Aminata Touré interpellent Cheikh Bara Ndiaye » sur la contradiction entre ses convictions affichées et ses sorties médiatiques. « Faire étalage d’une telle calomnie haineuse en dit long sur tous les acabits de son genre », écrivent les Cadres de Mimi2024, élargissant leur critique à ceux qu’ils soupçonnent de « commanditer » les prises de parole du député, et qu’ils accusent de vouloir « transformer la démocratie sénégalaise en une arme de destruction » contre leurs adversaires politiques.



Aminata Touré non pas comme une cible fragilisée, mais comme une personnalité suffisamment influente pour susciter de telles réactions. « Sa haine calomnieuse ne fait que renforcer la détermination de Dr. Aminata Touré », concluent-ils, affirmant que l’ancienne cheffe du gouvernement a su, tout au long de sa carrière politique, faire face à ce type d’attaques.