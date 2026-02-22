Incendie à l’usine d’extraction du site minier de Diogo d'Éramet: Les équipes d’intervention toujours mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site

À la suite de l'incendie survenu cet après-midi sur son unité d’extraction de sables minéralisés à Diogo, l'entreprise Éramet Grande Côte s'est fendue d'un communiqué pour informer l'opinion nationale par rapport à cette situation. " Ce dimanche 22 février aux alentours de 14h un incendie s’est déclaré au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant) l’usine d’extraction de notre site minier de Diogo. Cette usine, située sur une barge flottante, a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité a été instauré", a-t-il appris.

Selon l'entreprise, " aucune victime n’est à déplorer. Les autorités territoriales et administratives ont aussitôt été informées de l’incendie. Grâce à l'intervention rapide et coordonnée de nos équipes internes d’intervention (ERT – Emergency Response Team), appuyées par les sapeurs-pompiers des casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis, l’incendie est désormais éteint. Les équipes d’intervention demeurent pleinement mobilisées pour procéder au refroidissement des

installations du site", a-t-on ajouté.

À l'en croire toujours, un dispositif d’information dédié a été mis en place afin d’informer l’ensemble des communautés

riveraines de la situation, d’assurer une communication régulière. " Les investigations seront menées dans les prochaines heures pour comprendre les causes de cet incendie et en évaluer l’impact de l’incendie sur l’activité du site".