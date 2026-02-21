Grand Yoff : démantèlement d’un réseau présumé de faussaires, deux individus interpellés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé, ce 20 février 2026, l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique ainsi que pour usurpation de fonction.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé de la commune ( Les pédagogues) . Celui-ci avait été alerté par des services consulaires de l'Ambassade de France , après la détection d’un bulletin scolaire suspect dans le cadre d’une procédure de pré-inscription en France.

Le document présenté comportait des incohérences, malgré la présence de cachets et d’une signature apparemment authentiques.

Entendu par les enquêteurs, l’élève concerné aurait reconnu avoir acquis le faux bulletin pour la somme de 15 000 FCFA auprès d’un enseignant, dans le but de faciliter ses démarches administratives.

Les investigations techniques menées par les éléments de la Brigade de recherches ont permis d’identifier et d’interpeller le principal suspect, appréhendé en flagrant délit alors qu’il s’apprêtait, selon la police, à remettre de nouveaux documents falsifiés.

Le mis en cause aurait reconnu avoir confectionné plusieurs actes administratifs destinés à faciliter des transferts d’élèves ou à constituer des dossiers de demande de visa.

La perquisition effectuée a permis la saisie de :Trois cachets d’établissements scolaires distincts ; deux clés USB contenant des modèles de documents administratifs modifiés ; six bulletins scolaires pré-remplis ; une attestation de conformité et un certificat de scolarité ; un ordinateur portable, une imprimante et divers documents.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Ils devraient être présentés au parquet compétent dans les prochains jours.