MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho »

​Le Mexique bascule dans une zone de turbulences extrêmes. Suite à l'élimination d'Oseguera Cervantes, dit « El Mencho », leader historique du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l’organisation criminelle a officiellement déclaré la guerre au gouvernement fédéral, déclenchant une vague de violence coordonnée sans précédent.



​Chaos dans l'État de Jalisco



​Le fief du cartel est actuellement le théâtre d'affrontements intensifs. Les unités du CJNG ont lancé des offensives simultanées ciblant :



​Les forces de l'ordre : Plusieurs convois de la police mexicaine sont tombés dans des embuscades.



​La Garde nationale : Des attaques directes ont été signalées contre plusieurs bases de l'institution.



​Infrastructures critiques : L'aéroport international de Guadalajara a été pris pour cible, entraînant des scènes de panique.



​Guadalajara sous haute tension



​Face à l'ampleur de la menace, les autorités ont pris des mesures d'urgence :



​Paralysie aérienne : L'aéroport a suspendu la totalité de ses vols. Un NOTAM (Notice to Air Missions) a été émis, interdisant tout survol de la zone de Guadalajara jusqu'à nouvel ordre.



​Réponse militaire : L'armée mexicaine est officiellement déployée dans les rues de la capitale régionale pour tenter de reprendre le contrôle et sécuriser les points stratégiques.