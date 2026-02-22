MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho »

Le Mexique bascule dans une zone de turbulences extrêmes. Suite à l'élimination d'Oseguera Cervantes, dit « El Mencho », leader historique du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l’organisation criminelle a officiellement déclaré la guerre au gouvernement fédéral, déclenchant une vague de violence coordonnée sans précédent.
Chaos dans l'État de Jalisco
Le fief du cartel est actuellement le théâtre d'affrontements intensifs. Les unités du CJNG ont lancé des offensives simultanées ciblant :
Les forces de l'ordre : Plusieurs convois de la police mexicaine sont tombés dans des embuscades.
La Garde nationale : Des attaques directes ont été signalées contre plusieurs bases de l'institution.
Infrastructures critiques : L'aéroport international de Guadalajara a été pris pour cible, entraînant des scènes de panique.
Guadalajara sous haute tension
Face à l'ampleur de la menace, les autorités ont pris des mesures d'urgence :
Paralysie aérienne : L'aéroport a suspendu la totalité de ses vols. Un NOTAM (Notice to Air Missions) a été émis, interdisant tout survol de la zone de Guadalajara jusqu'à nouvel ordre.
Réponse militaire : L'armée mexicaine est officiellement déployée dans les rues de la capitale régionale pour tenter de reprendre le contrôle et sécuriser les points stratégiques.
