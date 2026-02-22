Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall

La Convergence des Cadres Républicains (CCR), structure regroupant des cadres de l’Alliance pour la République (APR), a rendu publique ce dimanche 22 février une motion de soutien à la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Organisation des Nations unies (ONU).



Dans leur déclaration, les membres de la CCR saluent le leadership de l’ancien chef de l’État, estimant qu’il a hissé le Sénégal à un niveau de développement notable et contribué au rayonnement du pays sur la scène internationale.



Les signataires mettent en avant le rôle joué par Macky Sall durant sa présidence de l’Union africaine, soulignant son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement du continent.



Selon la CCR, il a su porter la voix de l’Afrique sur des dossiers majeurs, notamment ceux liés au financement climatique et à la responsabilité des grands pollueurs, contribuant à renforcer la position du continent dans les négociations internationales.



La Convergence des Cadres Républicains affirme que la candidature de Macky Sall représente, à ses yeux, un atout stratégique pour le Sénégal et pour l’Afrique.



Elle appelle l’État et l’ensemble des Sénégalais à se mobiliser derrière cette candidature, estimant qu’une éventuelle élection à la tête de l’ONU constituerait « un gage de stabilité, de développement et de cohésion entre les peuples ».



Pour la CCR, Macky Sall demeure « l’homme de la situation » pour promouvoir la paix, la sécurité et la solidarité à l’échelle mondiale.

