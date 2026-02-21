Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »


Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux Frontières, a annoncé, le 18 février 2026, le démantèlement d’un important réseau présumé de fraude documentaire opérant à Dakar.

Au terme d’une enquête ouverte le 14 février, cinq individus ont été déférés devant le Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, fraude documentaire, usurpation d’identité et complicité.

Selon les services de police, les investigations ont permis de localiser une officine clandestine installée dans un appartement à Ouakam.

Les enquêteurs affirment avoir surpris le principal suspect, présenté comme le cerveau du réseau et surnommé « Le Savant », en pleine manipulation numérique d’images destinées à la confection frauduleuse de stickers de visa. Quatre autres personnes ont été interpellées sur les lieux.

La perquisition aurait permis la saisie d’un matériel conséquent, laissant apparaître un dispositif structuré de fabrication de faux documents. Parmi les éléments mentionnés par les enquêteurs figurent : Plusieurs passeports de différentes nationalités ; des stickers de visas supposés destinés à divers pays, des ordinateurs contenant des maquettes numériques et des logiciels de retouche; des imprimantes, plastifieuses et supports spécifiques utilisés pour la reproduction de documents; des cachets et matériels destinés à imiter des tampons administratifs.

 

Les enquêteurs évoquent une organisation hiérarchisée avec des prestations tarifées, incluant la modification de visas, la confection de pièces d’identité et la manipulation de documents de voyage.

Les mis en cause ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications nationales et internationales ainsi que d’autres bénéficiaires de ces faux documents.







Samedi 21 Février 2026
Dakaractu



