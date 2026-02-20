Kédougou : démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle

L’Antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé avoir procédé, le 18 février 2026, au démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes et à l’interpellation d’une suspecte présentée comme l’instigatrice principale.



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence d’une victime de traite dans un établissement dénommé « ROUGEO BAR », situé dans le village de Bantaco.



Les agents de la DNLT ont effectué une descente sur les lieux. L’opération a conduit à l’interpellation d’une femme dans une chambre de l’établissement ainsi qu’à la mise en sécurité d’une jeune ressortissante nigériane, récemment arrivée au Sénégal.



Les premiers éléments de l’enquête font état d’un système présumé d’exploitation par la dette. Selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, la suspecte aurait organisé le voyage de la victime depuis le Nigeria, via le Bénin, avec l’appui d’un réseau transnational.



Il est reproché à la mise en cause d’avoir imposé à la victime une « dette de convoyage » d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA, que celle-ci devait rembourser à travers les revenus générés par son exploitation.



Les enquêteurs indiquent que l’interpellation est intervenue trois jours après l’arrivée de la victime sur le territoire national. Les revenus perçus lors de sa première nuit d’exploitation auraient été récupérés par la suspecte, selon les éléments versés au dossier.



La mise en cause a été notifiée de ses droits, notamment celui de se faire assister par un avocat. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, traite de personnes par recrutement et transport à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que complicité de faux.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications locales et internationales du réseau.

