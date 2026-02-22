Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée…

Zale Mbaye connu sous le pseudonyme « Gueweul bou Guatt », connaît un nouveau rebondissement. Les analyses médicales auxquelles il a été soumis ont révélé qu’il est porteur du virus du VIH. Il s’avère par ailleurs qu’il était déjà pris en charge médicalement et bénéficiait d’un traitement antirétroviral depuis un certain temps avant que cette information ne soit rendue publique.

