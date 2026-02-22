Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée…


Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée…

Zale Mbaye connu sous le pseudonyme « Gueweul bou Guatt », connaît un nouveau rebondissement. Les analyses médicales auxquelles il a été soumis ont révélé qu’il est porteur du virus du VIH. Il s’avère par ailleurs qu’il était déjà pris en charge médicalement et bénéficiait d’un traitement antirétroviral depuis un certain temps avant que cette information ne soit rendue publique. 

Autres articles
Dimanche 22 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février

Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février - 22/02/2026

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies.

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies. - 22/02/2026

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias)

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias) - 22/02/2026

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall - 22/02/2026

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar - 22/02/2026

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack - 22/02/2026

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène - 21/02/2026

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé - 21/02/2026

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député - 21/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature… - 21/02/2026

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA » - 21/02/2026

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona - 21/02/2026

[ Images] Célébration du 4 avril à Thiès : l'état défectueux des routes, une préoccupation majeure

[ Images] Célébration du 4 avril à Thiès : l'état défectueux des routes, une préoccupation majeure - 21/02/2026

Saint-Louis : Un don de 100 paquets de serviettes hygiéniques à l'IA par la première Dame Marie Khone Faye

Saint-Louis : Un don de 100 paquets de serviettes hygiéniques à l'IA par la première Dame Marie Khone Faye - 21/02/2026

Grand Yoff : démantèlement d’un réseau présumé de faussaires, deux individus interpellés

Grand Yoff : démantèlement d’un réseau présumé de faussaires, deux individus interpellés - 21/02/2026

Zale Mbaye alias « Gueweul Bu Gatt »: le TikTokeur « Oubi » aux pieds courts pour atteindre la Gambie

Zale Mbaye alias « Gueweul Bu Gatt »: le TikTokeur « Oubi » aux pieds courts pour atteindre la Gambie - 21/02/2026

Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA

Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA - 21/02/2026

Affaires des homosexuels: Zale Mbaye arrêté à Nioro du rip...

Affaires des homosexuels: Zale Mbaye arrêté à Nioro du rip... - 20/02/2026

Bavures policières : Le collectif contre l’impunité appelle à descendre dans la rue

Bavures policières : Le collectif contre l’impunité appelle à descendre dans la rue - 20/02/2026

Kédougou : démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle

Kédougou : démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle - 20/02/2026

TOUBA- Rénovation de la Grande Mosquée / Serigne Cheikh Say remet 184 millions au Khalif

TOUBA- Rénovation de la Grande Mosquée / Serigne Cheikh Say remet 184 millions au Khalif - 20/02/2026

Cheikh Diba à la 16e session du Conseil des Gouverneurs du FAGACE : « L’heure est maintenant à l’exécution »

Cheikh Diba à la 16e session du Conseil des Gouverneurs du FAGACE : « L’heure est maintenant à l’exécution » - 20/02/2026

Détention de Abdou Nguer : le CPJ exige la libération du commentateur et appel au respect du droit

Détention de Abdou Nguer : le CPJ exige la libération du commentateur et appel au respect du droit - 20/02/2026

Sandiara snobée : le Maire Aliou Gning recadre sèchement le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarre...

Sandiara snobée : le Maire Aliou Gning recadre sèchement le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarre... - 20/02/2026

Babacar Ba dénonce un renvoi illégal dans l’affaire Abdou Nguer : « Une peine avant tout jugement »

Babacar Ba dénonce un renvoi illégal dans l’affaire Abdou Nguer : « Une peine avant tout jugement » - 20/02/2026

Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA

Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA - 20/02/2026

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: le mouvement Thiès D'abord livre sa contribution citoyenne...

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: le mouvement Thiès D'abord livre sa contribution citoyenne... - 20/02/2026

La Cour suprême des États-Unis invalide les tarifs douaniers mondiaux de Donald Trump

La Cour suprême des États-Unis invalide les tarifs douaniers mondiaux de Donald Trump - 20/02/2026

Affaire Farba Ngom : « Quand on met la charrue avant les bœufs…pour masquer la solennité de son incompétence… » (Malang Mohamed Lamine Baldé)

Affaire Farba Ngom : « Quand on met la charrue avant les bœufs…pour masquer la solennité de son incompétence… » (Malang Mohamed Lamine Baldé) - 20/02/2026

RDC : la France confirme la formation de soldats congolais à la demande de Kinshasa à Kisangani

RDC : la France confirme la formation de soldats congolais à la demande de Kinshasa à Kisangani - 20/02/2026

RSS Syndication