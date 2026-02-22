Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la réouverture progressive des six campus sociaux afin d’accompagner la reprise des activités pédagogiques à partir de ce 26 février 2026.
Selon le communiqué du Coud, la décision a été prise à l’issue du Conseil d’administration tenu le 19 février 2026.
Les étudiants seront accueillis à partir du jeudi 26 février 2026 dès 9 heures. Le COUD précise que tous les travailleurs sont tenus au respect strict des horaires de travail pour assurer le bon fonctionnement des services.
Pour des raisons de sécurité, les pavillons B et F ne seront toutefois pas accessibles.
Le communiqué rappelle que les recommandations issues des Assises de l’université des 26 et 27 octobre 2023, validées par le Conseil d’administration le 9 mars 2024, seront strictement appliquées.
Par ailleurs, toutes les activités politiques ainsi que les manifestations culturelles à connotation ethnique ou régionaliste sont formellement interdites au sein des campus sociaux.
La direction invite l’ensemble des résidents au respect du règlement intérieur, à la discipline et au sens des responsabilités, afin de garantir un climat de solidarité et de paix au sein des campus, conclut le communiqué.
