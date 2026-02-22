Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a annoncé avoir mis fin aux activités d’un réseau présumé spécialisé dans le trafic et la consommation de crack dont appartient la tiktokeuse Imane Traoré. L’opération a conduit à l’interpellation de cinq individus, dont deux femmes.





D'après les explications de la Police Nationale, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un appartement situé à la Cité Yves Niang comme point de repli pour le trafic et l’usage de drogue dure.





C'est ainsi qu'un dispositif de surveillance et de filature a été mis en place aux abords des lieux. Après une phase d’observation, les agents ont intercepté un conducteur de moto-jakarta transportant un colis suspect au moment où il accédait à l’immeuble.





Les policiers ont ensuite investi l’appartement, où trois personnes ont été surprises en pleine consommation de stupéfiants, selon les services de sécurité.





La perquisition a permis la saisie de : Trois pierres de crack ; du matériel de conditionnement (bouteilles plastiques et papier aluminium) ;trois téléphones portables ; un scooter de marque Honda. Un suspect aurait réussi à prendre la fuite avant l’intervention.





Les investigations menées sur place ont conduit à l’identification d’un fournisseur présumé, interpellé peu après à la station de Yeumbeul alors qu’il circulait à bord d’un scooter.





La poursuite des recherches a permis d’appréhender un cinquième individu en flagrant délit de livraison. La fouille aurait révélé la possession de deux pierres de crack d’un poids total de 8,6 grammes ainsi que six téléphones portables.





Conduits au commissariat et entendus par les enquêteurs, les mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue pour détention, trafic et consommation de drogue dure. Les stupéfiants saisis, le matériel de conditionnement, les téléphones et les deux-roues ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.

