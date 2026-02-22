30eme édition des Kamils de Saint Louis: la tradition respectée dans la ferveur...

La traditionnelle édition des Kamils de Saint Louis à été perpétuée cette année en sa 30eme édition. Une initiative du feu El Hadj Alioune Badara Diagne dit GOLBERT instituée depuis 1996 au premier dimanche de chaque mois du ramadan devant les cimetières ( Marmial et Thiaka Ndiaye). Une activité marquée par des séances de récital de Coran, de prières à l'endroit des disparus.



En effet, durant ces moments de dévotion, tout ce que Saint Louis compte comme érudits, chef religieux entre autres hommes de Dieu, s'y ajoute les populations venues de tous les coins de la ville, se donnent rendez-vous devant les cimetières Martial pour des moments de recueillement.



À la tête du comité d'organisation, le journaliste Malal Junior Diagne par ailleurs fils de l'initiateur de cet événement est revenu largement sur l'importance de ses Kamils de Saint Louis qui prennent de plus de l'ampleur avec son institutionnalisation et son inscription dans l'agenda religieux de la commune.



Toutefois M. Diagne n'a pas manqué de relever quelques difficultés liées à l'organisation de l'événement non sans demander aux autorités étatiques d'accompagner davantage ces journées avec la construction de nouveaux cimetières. Il a cependant terminé par remercier et rendre hommage à tous les Saint-Louisiens pour leur engagement et leur détermination aux côtés du comité d'organisation pour la réussite de ces Kamils qui sont devenus désormais une tradition et rendez-vous de tous les fidèles musulmans.