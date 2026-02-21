Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor a procédé, le 19 février 2026, à la saisie de six kilogrammes de chanvre indien et à l’interpellation de deux individus présumés impliqués dans un réseau de trafic de drogue.



D'après la note de la Police Nationale, l’intervention s’est déroulée sur l’axe Sindian-Bignona, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un circuit de convoyage de produits illicites dans la zone.



Les agents ont mis en place un dispositif de surveillance ayant permis d’intercepter les suspects en possession de la drogue.



Les deux mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention de chanvre indien à des fins de trafic.



Placés en garde à vue, ils devraient être présentés devant le parquet compétent à l’issue de l’enquête.

